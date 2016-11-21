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Постер к сериалу В поиске
Постер к сериалу В поиске
Постер к сериалу В поиске
Постер к сериалу В поиске
Постер к сериалу В поиске
Постер к сериалу В поиске
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
6 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы В поиске
В поиске (2016 - 2022) Search Party
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 25 часов 0 минут
О чем сериал

«В поиске» — многосерийный сатирический триллер, разворачивающийся вокруг жительницы Нью-Йорка по имени Дори Сиф, а также ее парня Дрю Гарднера и их друзей — яркого хвастуна Эллиота и актрисы Порции. Сюжет первого сезона сериала посвящен расследованию исчезновения знакомой Дори по колледжу. Шанталь Уизерботтом разыскивает весь город. Главная героиня решает самостоятельно отыскать девушку, в этом ей помогает бойфренд и старые друзья. По ходу развития событий Дори убеждается в том, что жизнь Шанталь находится в большой опасности.

В поиске - трейлер пятого сезона
В поиске
трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Алиа Шокат
Алиа Шокат Dory Sief
Кристин Тейлор
Кристин Тейлор
Мередит Хагнер
Мередит Хагнер Portia Davenport
Джей Дюпласс
Джей Дюпласс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В поиске - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
В поиске - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 10 эпизодов
 
В поиске - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
В поиске - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
В поиске - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Алиа Шокат инициирует духовную революцию в трейлере финального сезона сериала «В поиске»
Алиа Шокат инициирует духовную революцию в трейлере финального сезона сериала «В поиске»
Сериал HBO «В поиске» завершится пятым сезоном
Сериал HBO «В поиске» завершится пятым сезоном
Кадры из сериала
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