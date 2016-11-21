«В поиске» — многосерийный сатирический триллер, разворачивающийся вокруг жительницы Нью-Йорка по имени Дори Сиф, а также ее парня Дрю Гарднера и их друзей — яркого хвастуна Эллиота и актрисы Порции. Сюжет первого сезона сериала посвящен расследованию исчезновения знакомой Дори по колледжу. Шанталь Уизерботтом разыскивает весь город. Главная героиня решает самостоятельно отыскать девушку, в этом ей помогает бойфренд и старые друзья. По ходу развития событий Дори убеждается в том, что жизнь Шанталь находится в большой опасности.