Киноафиша Персоны Кэрри Браунштейн Награды

Carrie Brownstein
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
