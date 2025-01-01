Меню
Персоны
Кэрри Браунштейн
Награды
Награды и номинации Кэрри Браунштейн
Carrie Brownstein
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кэрри Браунштейн
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
