Копия из 60-х: двойник звезды сериала «СашаТаня» заставит вас ахнуть

Наибольшую известность Алина Ланина получила после того, как появилась на съемочной площадке популярного сериала «СашаТаня». Актриса блестяще справилась с ролью Евы, супруги олигарха Сильвестра Андреевича, и обрела настоящую армию преданных поклонников.

Сегодня знаменитость активно делится своими фото и видео в социальных сетях и каждый раз получает от подписчиков массу комплиментов. Фанаты удивляются тому, что Ланиной удается быть такой разной. Однако, примеряя на себя различные образы, звезда экрана, по мнению многих интернет-пользователей, остается похожей на другую известную актрису, которая, правда, давно завершила свою карьеру.

Речь идет о Жанне Болотовой, в копилке которой 36 работ в разных проектах. Именно она, как отмечают в Сети, настоящая копия Ланиной из 60-х. Между тем Алина наличие у нее такого двойника пока никак не комментировала.