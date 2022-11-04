Потерянная «родственница»: ахнете, увидев копию звезды «Дома, в котором я живу»

Довольно часто у звезд находятся двойники. Не стала исключением и известная советская актриса Жанна Болотова. Долгое время ее сравнивали с не менее популярной у зрителей коллегой по цеху.

Многие поклонники отмечали внешнее сходство Болотовой с Верой Алентовой. Любопытно, что звезда фильма «Дом, в котором я живу» пробовалась на главную роль в картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Правда, он все же отдал предпочтение своей супруге. Тем не менее тот факт, что режиссер рассматривал кандидатуру Жанны Андреевны, лишний раз свидетельствует о том, что у знаменитостей похожий типаж внешности.

Теперь же у Болотовой нашлась новая «родственница» в лице дочери Алентовой и Меньшова — Юлии. Интернет-пользователи пишут, что телеведущая похожа на актрису даже больше, чем ее мать. «Никогда бы не подумала, но очень похожи», «Да, сильное сходство», — гласят комментарии в Сети.