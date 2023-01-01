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Запретная зона, 1988

1988 / СССР
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0 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1988
Возраст 18+
Режиссер
Николай Губенко
Николай Губенко
В ролях
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Кирилл Лавров
Кирилл Лавров
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Алла Ларионова
Алла Ларионова
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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5.7 IMDb
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Постер фильма Запретная зона 1 постер
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