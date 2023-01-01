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Постер сериала Дни хирурга Мишкина
Постер сериала Дни хирурга Мишкина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Дни хирурга Мишкина

Дни хирурга Мишкина (1977 - 1977)

Дни хирурга Мишкина 0+
Год выпуска 1977
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 3 часа 30 минут
О чем сериал

Талантливый хирург Евгений Львович Мишкин работает в больнице крохотного городка Хатуницы. Его призвание — лечить людей. Работа фактически является смыслом жизни Мишкина. Он не ищет материальных благ, наград, почётных званий, даже выстраивание карьеры его не интересует. Пациенты важнее всего остального. Жена Евгения Львовича, по образованию искусствовед, не понимает такого образа жизни и рвётся обратно в Москву. Конфликт в семье зреет давно, но теперь он готов вылиться в решительные шаги. Супруга ставит вопрос ребром: муж должен выбрать семью или работу. В больницу поступает новый пациент, это сложный случай. Евгений Львович разработал уникальную методику хирургического вмешательства позволяющую помочь даже в таких обстоятельствах. Ученики и коллеги Мишкина защищают докторские диссертации, описывая в теории практические методы талантливого доктора. Только самому хирургу нет никакого дела до учёных степеней, в это время он спасает жизни.
 

В ролях
В ролях
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Нина Гребешкова
Нина Гребешкова
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Ролан Быков
Ролан Быков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дни хирурга Мишкина - Сезон 1 Сезон 1
1977, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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