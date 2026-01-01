Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Джанет МакТир
Награды
Награды и номинации Джанет МакТир
Janet McTeer
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Награды
Награды и номинации Джанет МакТир
Оскар 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2000
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Сандэнс 2000
Драматичный
Победитель
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
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