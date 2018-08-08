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Постер сериала Случайная невеста
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Киноафиша Сериалы Случайная невеста

Случайная невеста (2018 - 2018)

Sluchajnaya nevesta 18+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

Настя – врач «Скорой помощи», а это значит, что в ответственные моменты она не должна терять контроль над чувствами и эмоциями. У нее доброе сердце и отзывчивый характер. Но однажды Настя все же теряет голову, влюбляясь в Сергея Игнатьева. Героиня познакомилась с ним, приехав на вызов к дочке владельца крупной строительной компании Марка Князева. Случайное знакомство перерастает в бурный роман с красивым ухаживанием, цветами и подарками. И, спустя неделю, мужчина делает Насте предложение. Девушка не верит своему счастью. Ей кажется, она вытянула счастливый билет: ее избранник достойный и благородный человек. Однако последующие события и случайно подслушанный разговор полностью разрушат иллюзии... Что выберет Настя – бежать от опасного жениха или притвориться и играть роль счастливой невесты?

В ролях
В ролях
Любава Грешнова
Любава Грешнова
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Евгения Бордзиловская
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Алеса Качер
Алеса Качер
Александр Никольский
Александр Никольский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Случайная невеста - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
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