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Постер к сериалу Нелюбовь
Постер к сериалу Нелюбовь
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Киноафиша Сериалы Нелюбовь

Нелюбовь (2018 - 2018)

Нелюбовь 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Нелюбовь» – это драма о непростых отношениях матери и дочери. Тамара становится жертвой насильника и вскоре рожает нежеланного ребенка – маленькую Динку. Она оставляет дочь себе, но так и не может ее полюбить. Когда в жизни семьи появляются новый «папа» Петр и его сын Саша, ситуация сглаживается. Но мужчина погибает в пожаре, причиной которого могли стать Динкины игры со спичками. Проходят годы, а вражда матери к собственному ребенку только усиливается, особенно когда между Сашей и Диной завязывается роман.

В ролях
В ролях
Антон Макарский
Антон Макарский
Николай Лавров
Евгений Бочкарев
Олег Захаров
Анастасия Куимова
Анастасия Куимова
Настасья Кербенген
Настасья Кербенген
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нелюбовь - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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