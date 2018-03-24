Сериал «Нелюбовь» – это драма о непростых отношениях матери и дочери. Тамара становится жертвой насильника и вскоре рожает нежеланного ребенка – маленькую Динку. Она оставляет дочь себе, но так и не может ее полюбить. Когда в жизни семьи появляются новый «папа» Петр и его сын Саша, ситуация сглаживается. Но мужчина погибает в пожаре, причиной которого могли стать Динкины игры со спичками. Проходят годы, а вражда матери к собственному ребенку только усиливается, особенно когда между Сашей и Диной завязывается роман.