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Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова
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Наталья Гвоздикова
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Дата рождения
7 января 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Наталья Гвоздикова
Родилась 7 января 1948 года. Борзя, Читинская область, СССР (Россия).
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Фильмография Наталья Гвоздикова
Нежданная любовь
комедия
2010, Казахстан
0.0
Барышня-крестьянка
1995, Россия
6.0
Большая перемена
мелодрама
1972, СССР
8.0
Ох уж эта Настя!
семейный
1972, СССР
7.0
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6 ноября 2021 12:00
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