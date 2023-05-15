Куда пропал сын самой красивой пары СССР: обомлеете, увидев его сегодня (фото)

Наталья Гвоздикова и Евгений Жариков, как это часто бывает с актерами, познакомились на съемочной площадке. Звезды закрутили страстный роман, который закончился свадьбой и рождением сына Федора.

Звездный наследник давно вырос. Он не пошел по стопам родителей, поступил на факультет иностранных языков и впоследствии стал переводчиком с французского. И если с карьерой дела у Федора шли благополучно, то счастья в личной жизни так и не нашел. Как пишет портал «Культурология », сегодня 46-летний Жариков-младший по-прежнему живет с мамой. Актриса уверена, что своим одиночеством сын расплачивается за грехи отца.

Все дело в том, что Евгений Ильич не был верен своей жене и долгие годы жил на две семьи. Узнав о любовнице мужа и его внебрачных детях, артистка все же решила сохранить семью, но скрыть горькую правду от сына не удалось. Хотя Федор нашел в себе силы простить отца, строить свою семью он не спешит. Между тем Наталья Федоровна надеется, что ее наследник все же встретит ту самую и станет по-настоящему счастливым.