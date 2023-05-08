Невероятное сходство: при взгляде на двойника звезды СССР дух захватывает

Обворожительная Наталья Гвоздикова известна по ролям в таких комедиях, как «Большая перемена» и «Ох уж эта Настя». Она долгие годы оставалась востребованной актрисой, но сегодня ей предлагают играть второстепенных и незначительных персонажей.

Однако поклонники артистки были приятно удивлены, увидев на экранах ее полную копию. Ей оказалась Карина Разумовская, которая не может похвастаться родством со звездой СССР. Но красавица удивительным образом стала обладательницей таких же черт лица, что и у Натальи Федоровны.

У актрис одинаковый подбородок, идентичная форма носа и большие очаровательные глаза. Молодая артистка стала настоящим двойником опытной артистки. К тому же Карина может гордиться и своей успешной карьерой. Она сыграла главную роль в популярном сериале «Мажор», где ее партнером по площадке стал Павел Прилучный. Этот проект принес красавице ошеломительный успех.