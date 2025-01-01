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Арсеньев
Арсеньев (2025 - …)
Arsenev
18+
драма
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Продолжительность сериала
0 минут
О чем сериал
История жизни Владимира Арсеньева, посвятившего себыя исследованию Дальнего Востока.
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В ролях
В ролях
Евгений Миронов
Владимир Ильин
Максим Емельянов
Авангард Леонтьев
Галина Кашковская
Александра Урсуляк
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
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