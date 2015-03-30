1961 год. Москвич Костя попал в передрягу. Он проиграл в карты много денег и теперь должен бандитам. Молодой человек понимает, что ему сулят большие неприятности, однако требуемой суммы у него нет. Костя пытается придумать способ заработать и обращается к старым приятелям. Санек, Андрей и Борис решают помочь. Они становятся фарцовщиками, ведь это единственный верный способ достать нужные деньги. Парни еще не подозревают, чем обернется для них эта авантюра. Но не только об их новой деятельности пойдет речь в сериале. «Фарца» – это настоящее погружение в мир московской молодежи 60-х.