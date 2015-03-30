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Постер сериала Фарца
Постер сериала Фарца
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Фарца

Фарца (2015 - 2015)

Farca 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут

О чем сериал

1961 год. Москвич Костя попал в передрягу. Он проиграл в карты много денег и теперь должен бандитам. Молодой человек понимает, что ему сулят большие неприятности, однако требуемой суммы у него нет. Костя пытается придумать способ заработать и обращается к старым приятелям. Санек, Андрей и Борис решают помочь. Они становятся фарцовщиками, ведь это единственный верный способ достать нужные деньги. Парни еще не подозревают, чем обернется для них эта авантюра. Но не только об их новой деятельности пойдет речь в сериале. «Фарца» – это настоящее погружение в мир московской молодежи 60-х.

В ролях
В ролях
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Алексей Веселкин (младший)
Алексей Веселкин (младший)
Александр Петров
Александр Петров
Максим Емельянов
Максим Емельянов
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Фарца - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
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