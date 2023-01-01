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Киноафиша Сериалы Ухожу красиво!

Ухожу красиво! (2023 - …)

Ухожу красиво! 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 0 минут
О чем сериал

Экшен-сериал «Ухожу красиво!» рассказывает необычную и захватывающую историю простого подмосковного полицейского Бориса Фадеева. В одночасье его жизнь разворачивается на 180 градусов. Коллеги буквально не узнают некогда депрессивного и безынициативного мужчину. Он вдруг превращается в настоящего супергероя: в одиночку заходит в заминированное здание, разоружает преступников без бронежилета и раскрывает давние «висяки». У Бори есть тайна – нечто очень важное, что заставляет его идти на такой риск…

В ролях
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Федор Лавров
Федор Лавров
Нодар Джанелидзе
Нодар Джанелидзе
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Мария Ахметзянова
Мария Ахметзянова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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