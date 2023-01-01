Экшен-сериал «Ухожу красиво!» рассказывает необычную и захватывающую историю простого подмосковного полицейского Бориса Фадеева. В одночасье его жизнь разворачивается на 180 градусов. Коллеги буквально не узнают некогда депрессивного и безынициативного мужчину. Он вдруг превращается в настоящего супергероя: в одиночку заходит в заминированное здание, разоружает преступников без бронежилета и раскрывает давние «висяки». У Бори есть тайна – нечто очень важное, что заставляет его идти на такой риск…