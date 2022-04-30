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Киноафиша Сериалы Кабинет путешественника
Кабинет путешественника (2022 - 2022) Кабинет путешественника 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 2 часа 56 минут
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О чем сериал

События разворачиваются в простой поликлинике города, где есть отделение, в которое помещают людей с экзотическими заболеваниями. Чаще всего пациенты приезжают из других стран, поэтому отделение окрестили «Кабинетом путешественника». Ирина Куницына и ее сослуживцы каждый день оказывают помощь людям, заразившимся болезнями, с которыми медперсонал никогда не сталкивался раньше. Однажды в «Кабинете» случается чрезвычайное происшествие. Человек, которому удалось справиться с малярией, умирает от другой болезни...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Илья Бледный
Илья Бледный
Александра Булычёва
Александра Булычёва
Сергей Гузеев
Сергей Гузеев
Александра Киселева
Александра Киселева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кабинет путешественника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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