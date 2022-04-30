События разворачиваются в простой поликлинике города, где есть отделение, в которое помещают людей с экзотическими заболеваниями. Чаще всего пациенты приезжают из других стран, поэтому отделение окрестили «Кабинетом путешественника». Ирина Куницына и ее сослуживцы каждый день оказывают помощь людям, заразившимся болезнями, с которыми медперсонал никогда не сталкивался раньше. Однажды в «Кабинете» случается чрезвычайное происшествие. Человек, которому удалось справиться с малярией, умирает от другой болезни...