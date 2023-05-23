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Киноафиша Новости Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!»

Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!»

23 мая 2023 14:39
Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!»

Премьера шоу от лауреата «Золотого орла» состоится в следующем месяце.

Стриминговый сервис Wink опубликовал трейлер 10-серийного комедийного боевика «Ухожу красиво!». Центральные роли в сериале исполнили Владимир Яглыч («Стендап под прикрытием»), Мария Ахметзянова («Монастырь»), Алексей Макаров («Актрисы»), Федор Лавров («Последний министр») и Катя Кабак («Мажор в Сочи»).

Главный герой — сотрудник подмосковной полиции Борис Фадеев (Яглыч), страдающий алкоголизмом и депрессией из-за непростой ситуации в семье. Однажды он узнает о том, что неизлечимо и смертельно болен. Это известие побуждает его полностью изменить свою жизнь. Из непримечательной канцелярской крысы герой превращается в настоящую легенду правоохранительных органов: без бронежилета бросается под пули, берется за обезвреживание бомб, арестовывает криминального авторитета прямо во время сходки. Близкие Фадеева гадают о том, что же послужило причиной таких радикальных перемен в его характере, пока сам защитник порядка продолжает искать способ достойно уйти на тот свет.

Режиссером сериала выступил Михаил Поляков, наиболее известный по ленте «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и шоу «Секреты семейной жизни». Он также был удостоен премии «Золотой орел» за свой короткометражный фильм «Время жить, время умирать». Продюсерами проекта выступают Андрей Шишканов («Неадекватные люди 2»), Александр Косарим («Надвое»), Федор Бондарчук («Фишер») и другие.

«Ухожу красиво!» дебютирует на Wink 20 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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