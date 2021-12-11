Сериал «Чувство правды» – это детектив о бывшей следовательнице, а ныне домохозяйке Наталье Ласточкиной. Ее супруг никак не может найти работу, и семья остается без денег. Поэтому, вопреки собственному желанию, женщине приходится вернуться на прежнюю должность в Уголовный розыск. В первый же день доблестного несения службы Наташа чуть было не теряет сознание при виде окровавленного трупа. Коллеги посмеиваются над ней и советуют вернуться к кастрюлям и швабрам. Но выясняется, что у нее есть уникальные способности.