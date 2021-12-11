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Киноафиша Сериалы Чувство правды
Чувство правды (2021 - …) Чувство правды 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Чувство правды» – это детектив о бывшей следовательнице, а ныне домохозяйке Наталье Ласточкиной. Ее супруг никак не может найти работу, и семья остается без денег. Поэтому, вопреки собственному желанию, женщине приходится вернуться на прежнюю должность в Уголовный розыск. В первый же день доблестного несения службы Наташа чуть было не теряет сознание при виде окровавленного трупа. Коллеги посмеиваются над ней и советуют вернуться к кастрюлям и швабрам. Но выясняется, что у нее есть уникальные способности.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Михаил Мартьянов
Малика Лапшина
Малика Лапшина
Ольга Битюкова
Ольга Битюкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чувство правды - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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