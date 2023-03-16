Драма, интриги, амбиции: вышел трейлер сериала «Актрисы» со Светланой Ходченковой

«Кинопоиск» выпустил трейлер драматического сериала «Актрисы». Главные роли в шоу исполнили Светлана Ходченкова («Я «любила» мужа»), Елена Николаева («Миша портит все»), Полина Пушкарук («Однажды в пустыне»), Сергей Гилев («1941. Крылья над Берлином»), Алексей Макаров («Кабинет путешественника») и Лолита Милявская.

В центре истории — актеры театральной труппы, обладающие своими страхами, стремлениями и мечтами. Каждый из них готов прикладывать невероятные усилия и идти на самые отчаянные шаги лишь для того, чтобы вновь выйти на сцену и не оказаться выброшенным на обочину истории. Проект призван показать реальную жизнь актеров, в которой нет места беззаботности и наивности, но есть много несправедливости и настоящей драмы. Сюжет разделен на три акта, между которыми проходит три года. Таким образом, зрители смогут отследить развитие судеб всех героев во времени.

Постановщиком сериала выступил Федор Бондарчук («Притяжение», «Сталинград»). Сценарий написала Паулина Андреева, ранее работавшая над шоу «Псих». Исполнительными продюсерами выступают Настасья Гомиашвили («Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного») и Диана Петренко («Два холма»).

Сериал «Актрисы», состоящий из 10 серий, дебютирует в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink 30 марта.