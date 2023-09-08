«Догмен»: Рецензия Киноафиши

80-й Международный венецианский кинофестиваль, который уже подходит к концу, полон невероятных актерских работ и очень неординарных режиссерских решений. «Догмен» Люка Бессона попадает в обе категории, где французский постановщик снова вводит в тренд стиль B-movie, а исполнитель главной роли Калеб Лэндри Джонс выходит за рамки артистического и выдает невероятную игру. Странный, взрывной, сумасшедший, но такой человечный — это все «Догмен».

За рулем огромного грузовика сидит то ли женщина, то ли мужчина. Полицейские не могут разобрать и считают водителя слишком подозрительным, да еще и собак огромное количество спрятано в задней части. Человека за рулем величают Догменом, и эти четвероногие друзья готовы его слушаться. Он местный Робин Гуд, но полиции не очень нравятся его действия.

Одинокий герой, спрятавшийся в заброшенном здании вместе с большим количеством собак, излучает милосердие. Он сидит перед зеркалом и аккуратно наносит макияж перед выступлением. Кем он будет сегодня? Эдит Пиаф, Мэрилин Монро или другой известной личностью? Кем вы хотите его видеть? Иисусом? Иудой? Ангелом? А может, демоном? Он готов на все ради достижения справедливости «маленьких людей» в этой прогнившей капиталистическими идеями реальностью.

«Догмен» Люка Бессона — это «Джокер» хорошего человека. В фильме нет темного реализма, философии комиксных суперзлодеев, а также французский режиссер не копирует идеи «Таксиста» Мартина Скорсезе. Картина предстает аутентичной аудиовизуальной работой, которая поражает искренностью персонажей, общим таким привычным, но и необычным сеттингом, а также простотой повествования. Здесь нет нагромождения символом и метафор, но одновременно и отсутствует прямолинейная подача событий.

Догмен

Так называемый Догмен рассказывает свою историю психотерапевту во временной тюрьме, события которой разнятся с каждым новым годом. Мужчина не просто может руководить целой стаей собак, но и считает их самыми невероятными существами на земле. Они уж точно лучше людей, потому человечество доказывало свою некомпетентность в течение многих десятилетий. Вот он, герой без плаща, но в парке и с помадой на губах, а за спиной у него верные товарищи — собаки. Они такие же брошенные людьми, как и он, но нашедшие настоящую семью среди таких же пропащих. Вот и Догмен помогает пропащим, несправедливо обиженным индивидам, чтобы восстановить баланс на земле. А почему он это делает? Какие цели преследует? Ведь ненависть к человечеству велика.

Людей он ненавидит только тех, у кого есть власть. «Большой человек» в любой сфере может использовать своих подчиненных, как ему хочется. Догмен отказывается принимать это за реальность, поэтому направляет своих любимых собак на самых мерзких людишек, чтобы от них остались одни кости. Животные уже привыкли поедать человеческое мясо, прогнившее под гнетом жадности, похоти и чревоугодия. Догмен берет на себя всю божескую черную работу, потому что Всевышний никогда не сможет такого сделать, а главному герою только придется стоять перед церковью и кричать: «Вот он я! Я здесь!»

Догмен

Догмен берет на себя все грехи человеческие, и, возможно, если бы он верил в божественные создания, то мечтал бы о реинкарнации в собаку. Парень не знает, какой финал его ждет, но никогда в церкви он не будет преклоняться, потому что сколько сил ему потребовалось, чтобы стоять твердо на двух ногах. Он инвалид, и для него любой шаг сопровождается болью, поэтому лучше сидеть и лишний раз не испытывать судьбу.

А что Догмену оставалось делать? Обнять свою личность прокаженного и «маленького человека»? Ты этого хотел, Бог? Нужно ползать на коленях и просить прощения? Нет. Даже если парень выглядит как изгой общества, то это не значит, что он одинок в своей сущности. В первую очередь, у него есть собаки, самые верные друзья, а во вторую — все другие люди, желающие социальной справедливости. Кто, если не он, поможет им? Ведь даже Всевышний отвернулся от них.