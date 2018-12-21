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Постер к сериалу Полярный круг
Постер к сериалу Полярный круг
Постер к сериалу Полярный круг
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Киноафиша Сериалы Полярный круг

Полярный круг (2018 - …)

Arctic Circle 16+
Год выпуска 2018
Страна Финляндия/Германия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Yle Areena
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут
О чем сериал

Выслеживая браконьеров в пограничном поселке, сотрудница финской полиции Нина Каутсало обнаруживает в заброшенном доме тело избитой и изнасилованной женщины в коме. Жертва оказывается не единственной – Нина доказывает появление серийного убийцы, преследующего иностранных проституток. При дальнейшем обследовании в теле пострадавшей обнаруживают крайне редкий и опасный вирус. На место событий приезжает немецкий вирусолог Томас Лоренц. Объединившись с Ниной, он ищет тех, кто несет ответственность за распространение инфекции.

В ролях
В ролях
Максимилиан Брюкнер
Микко Леппилампи
Кари Кетонен
Сусанна Хаависто
Пихла Виитала
Танели Мякеля
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полярный круг - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Полярный круг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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