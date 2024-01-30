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Домовенок Кузя - трейлер
Киноафиша Трейлеры Домовенок Кузя. Трейлер

Домовенок Кузя. Трейлер

🧡 32
👏 2
🥺 5
🤔 3
🥱 3
Дата публикации: 31 января 2024
Домовенок Кузя – Домовенок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире, и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла и Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы...
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erkieharlin 30 января 2024, 20:37
Тизер очень даже неплох. Ждем теперь, что в трейлере покажут
30 января 2024, 20:37 Ответить
milananazarova247 13 декабря 2024, 10:32
Нормально
13 декабря 2024, 10:32 Ответить
Катя Мороз 14 декабря 2024, 14:31
хороший трейлер
14 декабря 2024, 14:31 Ответить
Олег Масличенко 19 декабря 2024, 11:43
Оценка
Конечно, до просмотра были тревоги относительно нового «Кузи», но, к счастью, они совершенно не оправдались. Вышло динамичное и веселое кино с настоящим волшебством и магией. К тому же оно несет в себе правильный посыл, учит ценить друзей и свою семью. Нам все очень даже понравилось.
19 декабря 2024, 11:43 Ответить
Слава Крулатов 19 декабря 2024, 13:34
Оценка
Были с детьми в кино на «Домовенке Кузе» и отлично провели время. Вот трейлер действительно не врал и фильм порадовал. Сюжет интригует, актеры тоже классные подобраны и в целом от фильма получаешь исключительно положительные эмоции и позитив. Так держать.
19 декабря 2024, 13:34 Ответить
Блод Сикер 19 декабря 2024, 18:04
Оценка
Ожидал большего смотря трейлер, оказалось так себе(
19 декабря 2024, 18:04 Ответить
Андрей Нечаев 19 декабря 2024, 21:27
Оценка
Отличный фильм
19 декабря 2024, 21:27 Ответить
Марина Ма 20 декабря 2024, 06:51
Оценка
Фильм, скучный, неинтересный. Сюжет вообще не заинтересовывает. Актриса Стулова переигрывает с бабой Ягой- просто истеричка. Девочка Наташа по фильму трусливая, а папа тюфяк. Не тратьте своё время на просмотр этого фильма
20 декабря 2024, 06:51 Ответить
kiselevaed1984 20 декабря 2024, 13:26
Перед Новым голом в кино как раз и стоит ходить на такие фильмы, как «Домовенок Кузя». Оно мне понравилось гораздо больше остальных сказок, которые у нас показывали в этом году и скажу, что мы с детьми совсем не прочь увидеть продолжение. Думаю, оно точно выйдет, потому что в нашем зале все были в восторге от этой сказке и многие хотят сходить на нее еще раз.
20 декабря 2024, 13:26 Ответить
Анна Бибихина 20 декабря 2024, 19:49
Оценка
Трейлер фильма «Домовёнок Кузя» очень даже не плох. Посмотрю в кинотеатре
20 декабря 2024, 19:49 Ответить
Мария Зайцева 20 декабря 2024, 20:08
Оценка
Добрая сказка про волшебного домовёнка.
Прекрасный фильм , детям точно должно понравиться.
Жду с нетерпением продолжения.
20 декабря 2024, 20:08 Ответить
Киноафиша.инфо 20 декабря 2024, 20:21
в ответ на сообщение Мария Зайцева от 20 декабря 2024, 20:08
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
20 декабря 2024, 20:21 Ответить
Киноафиша.инфо 20 декабря 2024, 20:21
в ответ на сообщение Анна Бибихина от 20 декабря 2024, 19:49
Трейлер - хорошо, а фильм - лучше 😁
20 декабря 2024, 20:21 Ответить
Ишинбаев Макар 20 декабря 2024, 21:04
Оценка
Всё супер
20 декабря 2024, 21:04 Ответить
Дмитрий Хрусталев 21 декабря 2024, 16:21
Оценка
Вот это именно та сказка, какой она и должна быть. Мне раньше думалось, что «Домовенка Кузю» совершенно невозможно адекватно перенести в игровое кино, но этот фильм меня убедил в обратном. Вышло очень даже прикольно, особенно круто здесь представлена Баба Яга, которую сыграла Алика Смехова и Екатерина Стулова. Да и в целом фильм дарит позитив и праздничное настроение всем. Сейчас это особенно важно! С наступающим всем!
21 декабря 2024, 16:21 Ответить
Киноафиша.инфо 21 декабря 2024, 19:09
в ответ на сообщение Дмитрий Хрусталев от 21 декабря 2024, 16:21
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
21 декабря 2024, 19:09 Ответить
Ольга Ивлева 22 декабря 2024, 07:25
Оценка
Фильм скучный. Актеры фильма как роботы.Ни каких эмоций у них не было. Хотелось бы лучше.
22 декабря 2024, 07:25 Ответить
Павел Демидчик 22 декабря 2024, 11:28
Оценка
Отличная семейная камедия
22 декабря 2024, 11:28 Ответить
Александр Пащенко 22 декабря 2024, 14:41
Оценка
Отличный мультик
22 декабря 2024, 14:41 Ответить
Киноафиша.инфо 22 декабря 2024, 20:09
в ответ на сообщение Александр Пащенко от 22 декабря 2024, 14:41
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
22 декабря 2024, 20:09 Ответить
Евгений Кузнецов 22 декабря 2024, 22:01
Оценка
Отличная сказка, смотрели с ребёнком с удовольствием! Все актёры - молодцы! Не верьте отзывам любителей марвела, смотрите обязательно!
22 декабря 2024, 22:01 Ответить
Ольга Медведева 23 декабря 2024, 07:43
Ходила с внуком 7лет, были сомнения, но фильм понравился .С юмором, с хорошим актерским составом, красочный, современный, не затянутый, время прошло быстро.Обязательно сходите, не пожалеете, ставлю пять.
23 декабря 2024, 07:43 Ответить
Димон Сенников 23 декабря 2024, 15:59
Уже 23 декабря, 2024 год, ни одного полного видео, никаких новостей о переносе, где фильм? Одни трейлеры по 48 сек, только и показывают.
23 декабря 2024, 15:59 Ответить
Руслан Пермяков 24 декабря 2024, 12:25
Оценка
Очень даже неплохо все вышло. Кузю нарисовали убедительно, вообще не подкопаешься. С графикой в этом фильме все точно в порядке. Также мне был важен сюжет, и он на уровне. Есть как мотивы оригинальных, историй про Кузю и Нафаню, так и новые задумки. В целом кино порадовало, можете посмотреть ради интереса. Новый год как никак, время чудес и позитива!
24 декабря 2024, 12:25 Ответить
irina.tzvetkova2014 24 декабря 2024, 15:36
Оценка
Фильм очень понравился.Ребенок в восторге👍👍👍
24 декабря 2024, 15:36 Ответить
Ва Ва 24 декабря 2024, 23:32
Оценка
Зачем играть хорошо, если можно и так
Зачем прописывать адекватные диалоги, если можно и так.
Зачем стараться, если можно не стараться.
Плюс - баба Яга, сыграно отлично.
Ну и детям нравится
24 декабря 2024, 23:32 Ответить
Oksana G 🐺🐶 25 декабря 2024, 15:00
Оценка
Кино для детей до 6 лет, остальным там делать нечего. Ушли не дождались конца сеанса. Банально, неинтересно, растянуть, куча диалогов ни о чём.
25 декабря 2024, 15:00 Ответить
Виолетта Ветрова 25 декабря 2024, 17:35
Я сходила на этот замечательный фильм!Фильм прекрасный!Я получила море удовольствия и много положительных эмоций!Я посмотрела фильм с огромным удовольствием!\
Я посмеялась от души!\
Фильм мне безумно понравился!\
Огромнейшее спасибо всей съёмочной команде и актёрам за такой замечательный фильм!
25 декабря 2024, 17:35 Ответить
Роман Царев 25 декабря 2024, 19:01
Оценка
Шляпа полная, не ходите. Полтора часа на смарку. Многие уходили уже в середине сеанса.
25 декабря 2024, 19:01 Ответить
Киноафиша.инфо 25 декабря 2024, 19:48
в ответ на сообщение Роман Царев от 25 декабря 2024, 19:01
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
25 декабря 2024, 19:48 Ответить
Киноафиша.инфо 25 декабря 2024, 19:51
в ответ на сообщение Виолетта Ветрова от 25 декабря 2024, 17:35
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
25 декабря 2024, 19:51 Ответить
Germaine Hodge 26 декабря 2024, 12:49
Оценка
Это определенно одна из самых интересных премьер праздничного сезона. Хочу сказать, что Виктор Лакисов не подкачал, как думали многие, а снял очень доброе, душевное и увлекательное кино, которое интересно смотреть от начала и до конца. И браво тем, кто позвал на озвучивание Кузи Сергея Бурунова. Это очень правильное решение.
26 декабря 2024, 12:49 Ответить
Людмила Чуваева 26 декабря 2024, 13:36
Фильм очень скучный, минута тянется за десять. Многие моменты просто перенесли из старого доброго мультика. Однообразные монотонные диалоги ни о чем. Баба яга в роли сутуловой ужасна. Психопатка с выпученными глазами. В конце фильма ещё и орет до хрипоты. Много моментов, когда кузя и баба яга просто оскорбляют друг друга. Сценарист не может написать нормальных диалогов, не владеет словарным запасом вообще? Мне было стыдно перед чужими детьми в зале. Поливка грязью. Зашибись уровень. Баба яга частенько язык показывает, это же взрослая женщина, к чему это вообще? Детей этому надо учить? Как обзывать и язык показывать? Самыми интересными героями были миллиционеры, смешно легко и по доброму играют,профессионально.Вот кого надо в главных ролях снимать в фильмах. Папа с мамой как полуживые. Играют плохо. Люди с улицы лучше сыграют, актеры никакие.
26 декабря 2024, 13:36 Ответить
Людмила Чуваева 26 декабря 2024, 13:45
в ответ на сообщение Oksana G 🐺🐶 от 25 декабря 2024, 15:00
Дело не возрасте, я очень люблю наши мультики советские и с ребёнком в детстве и современные смотрели, сказки наши люблю, а мне 40 лет. Просто актеры не очень, и сюжет скучный и диалоги.
26 декабря 2024, 13:45 Ответить
Nadia Kozlova 26 декабря 2024, 18:59
Оценка
Посмотрела, потому что люблю сказки с детства! Смотрю все сказки, которые создали наши киностудии. Фильм всё рано хороший, хоть и не отличный. Смотреть стоит.
26 декабря 2024, 18:59 Ответить
Елена Самара 26 декабря 2024, 19:46
Оценка
Игра актёров полный ноль.Как говорил Станиславский-не верю.Задумка может и хорошая,но сюжет скучноват.
26 декабря 2024, 19:46 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2024, 09:08
в ответ на сообщение Germaine Hodge от 26 декабря 2024, 12:49
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
27 декабря 2024, 09:08 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2024, 09:09
в ответ на сообщение Людмила Чуваева от 26 декабря 2024, 13:36
Что же, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
27 декабря 2024, 09:09 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2024, 09:09
в ответ на сообщение Nadia Kozlova от 26 декабря 2024, 18:59
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
27 декабря 2024, 09:09 Ответить
Киноафиша.инфо 27 декабря 2024, 09:10
в ответ на сообщение Елена Самара от 26 декабря 2024, 19:46
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
27 декабря 2024, 09:10 Ответить
tagir.usmanov.2015 29 декабря 2024, 19:35
Оценка
Ну, очень интересный, добрый фильм... С детьми смотрели с удовольствием..
29 декабря 2024, 19:35 Ответить
Вика Киргизова 30 декабря 2024, 08:22
Оценка
Очень классный фильм
30 декабря 2024, 08:22 Ответить
Антон Попов 2 января 2025, 04:15
Оценка
Зачем? Все люди нравятся примеру фильм Домовёнок Кузя
2 января 2025, 04:15 Ответить
Антон Попов 2 января 2025, 04:15
Оценка
Нравится
2 января 2025, 04:15 Ответить
User 2 января 2025, 14:44
Оценка
Бесмысленный сюжет, не досмотрели с девушкой, встали и ушли
2 января 2025, 14:44 Ответить
oleg.loshakov 2 января 2025, 20:40
Оценка
Игра актеров ужасная, сюжет пустой
2 января 2025, 20:40 Ответить
Антон Попов 3 января 2025, 03:46
Оценка
Мне очень понравилось очень круто были смешные шутки 5 раз я смеюсь много людей было кинотеатр но очень круто
3 января 2025, 03:46 Ответить
shvaiko2079 3 января 2025, 09:33
Оценка
Нас с женой хватило на пол фильма. Такого (шедевро)не видели давненько, кино мрак.
3 января 2025, 09:33 Ответить
Анна Нефедьева 3 января 2025, 13:40
Оценка
Шутки плоские, игра актёров не понравилась.
3 января 2025, 13:40 Ответить
Регина Мэрлин 3 января 2025, 16:33
Мне очень нравится смотрели с подругой
Фильм был на основе старого и это очень круто 💘
3 января 2025, 16:33 Ответить
nastushik25 3 января 2025, 21:58
Оценка
Не особо интересно. Игра актеров - так себе
3 января 2025, 21:58 Ответить
kulyavchuk94 4 января 2025, 11:34
Оценка
Всем понравился фильм !👍
4 января 2025, 11:34 Ответить
Алла Левченко 4 января 2025, 18:01
Оценка
Фильм далек от оригинала (и от книги, и от мультфильма) . Попытались осовременить и зря...слабый сценарий, слабая игра актеров, плоские шутки. Смотреть было неинтересно
4 января 2025, 18:01 Ответить
EzhidzeVAVA 4 января 2025, 18:04
Оценка
Отлично сыгранны актёры, баба яга больше всего понравилась с домовёнком Кузей
4 января 2025, 18:04 Ответить
Юлия Чабанова 4 января 2025, 18:45
Оценка
Фильм скучный и не интересный
4 января 2025, 18:45 Ответить
yuris-mts 4 января 2025, 21:35
Оценка
Норм фильм . Семейный 👍
4 января 2025, 21:35 Ответить
Белла Зязева 5 января 2025, 11:21
Оценка
Отличный фильм, мне понравился, рекомендую. Не что там люди пишут
5 января 2025, 11:21 Ответить
tanechka.izotova93 6 января 2025, 21:31
Оценка
Очень понравился фильм, рекомендую.
6 января 2025, 21:31 Ответить
diana250396w 7 января 2025, 10:03
Оценка
Очень понравился
7 января 2025, 10:03 Ответить
User 7 января 2025, 22:42
Оценка
очень классный фильм, впечатления вообще бомба
7 января 2025, 22:42 Ответить
tyukavkina92 9 января 2025, 17:02
Оценка
Классная сказка, добрая и смешная. Рекомендую к просмотру, дети в восторге
9 января 2025, 17:02 Ответить
User 10 января 2025, 21:21
Оценка
Скучный, нудный, ужасный фильм. Актерская игра никакая. Ботоксная баба яга это нечто. Уже в первый 5 минут хотелось встать и уйти. Досмотрели только из-за ребенка. \
НЕ ХОДИТЕ НА ЭТОТ ФИЛЬМ!
10 января 2025, 21:21 Ответить
Ольга Кузнецова 11 января 2025, 14:17
Оценка
Для детишек 4-5 лет.Ходили семьёй,ребенку 8 лет, она первая сказала, что ей скучно и неинтересно. Ушли не дождавшись конца фильма.Зря потраченные деньги и время.
11 января 2025, 14:17 Ответить
User 12 января 2025, 21:10
Оценка
Не на один раз, ребенку вроде бы понравился.
12 января 2025, 21:10 Ответить
missis.anyas 14 января 2025, 10:48
Оценка
Трейлер был интересный , фильм не понравился
14 января 2025, 10:48 Ответить
Амин Сарыев 16 января 2025, 22:08
Оценка
Очень классный фильм
16 января 2025, 22:08 Ответить
ekaterina.kos84 18 января 2025, 17:57
Оценка
Фильм не о чем. Совершенно немпонравилась игра актеров, снято не интересно. Ничего общего с советским мультфильмом.
18 января 2025, 17:57 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:44
в ответ на сообщение ekaterina.kos84 от 18 января 2025, 17:57
Спасибо за ваше мнение! Расскажите, было ли в фильме то, что вам всё-таки пришлось по душе? 🤔
22 января 2025, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:44
в ответ на сообщение Амин Сарыев от 16 января 2025, 22:08
Спасибо за очень классный отзыв 😎
22 января 2025, 18:44 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:45
в ответ на сообщение missis.anyas от 14 января 2025, 10:48
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
22 января 2025, 18:45 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:45
в ответ на сообщение User от 12 января 2025, 21:10
Это главное)
22 января 2025, 18:45 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:45
в ответ на сообщение Ольга Кузнецова от 11 января 2025, 14:17
Возможно, в финале и было самое интересное...
22 января 2025, 18:45 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:45
в ответ на сообщение User от 7 января 2025, 22:42
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
22 января 2025, 18:45 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:46
в ответ на сообщение tanechka.izotova93 от 6 января 2025, 21:31
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
22 января 2025, 18:46 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:46
в ответ на сообщение Юлия Чабанова от 4 января 2025, 18:45
Что ж, сколько людей столько и мнений 🙌 Мы были рады узнать ваше 😉
22 января 2025, 18:46 Ответить
Оксана Евлампьева 26 января 2025, 19:23
Оценка
Фильм понравился, смотрели с ребенком с удовольствием! Интересный сюжет, Кузя очарователен) советую к семейному просмотру
26 января 2025, 19:23 Ответить
Киноафиша.инфо 26 января 2025, 22:26
в ответ на сообщение Оксана Евлампьева от 26 января 2025, 19:23
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
26 января 2025, 22:26 Ответить
User 15 февраля 2025, 13:33
Оценка
Нам с дочкой понравилось
15 февраля 2025, 13:33 Ответить
Sanek Dead 18 февраля 2025, 23:56
Оценка
Шикарный фильм👍\
много раз смеялись при чем шутки реально смешные как баба Яга удержала от ментов и тд. Советую фильм!)
18 февраля 2025, 23:56 Ответить
Weteran Mc 26 февраля 2025, 02:34
Оценка
"Домовёнок Кузя" - отечественное семейное комедийное фэнтези повествует о домовёнке Кузе, который в сказочном мире сбежал из плена Бабы Яги.
В поисках волшебной шкатулки Кузя попадает в наш мир и проникает в обычную московскую квартиру, в которой проживает школьница Наташа и её родители. За шкатулкой так же охотится Баба Яга, которая приняла человеческий женский облик и идёт по следам Кузи.

Для взрослых по сюжету, конечно, кино простое и примитивное. Но детям новую интерпретацию смотреть будет по-любому интересно. Ведь в фильме использовалась качественная графика и знаменитые актёры. Финал картины весьма счастливый и добродушный.
Рекомендовал бы этот фильм скачать для своих деток. Ведь в 2026 году выйдет продолжение про этого забавного героя советских сказок.

Моя оценка этой части: 8 из 10. 👍
26 февраля 2025, 02:34 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:39
в ответ на сообщение Weteran Mc от 26 февраля 2025, 02:34
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
26 февраля 2025, 23:39 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:39
в ответ на сообщение User от 15 февраля 2025, 13:33
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
26 февраля 2025, 23:39 Ответить
Киноафиша.инфо 26 февраля 2025, 23:39
в ответ на сообщение Sanek Dead от 18 февраля 2025, 23:56
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
26 февраля 2025, 23:39 Ответить
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