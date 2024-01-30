Домовенок Кузя
– Домовенок сбегает из плена Бабы Яги в своем волшебном мире, и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти его волшебный сундучок, исполняющий желания. В этом ему помогает и Наташа, и местный ворчливый домовой Нафаня. Оказывается, что сундучок сам Кузя много лет назад подарил Андрею, папе Наташи. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски и Кузи, и сундучка, в наш мир проникла и Баба Яга, и у нее есть свои коварные планы...
Прекрасный фильм , детям точно должно понравиться.
Жду с нетерпением продолжения.
Зачем прописывать адекватные диалоги, если можно и так.
Зачем стараться, если можно не стараться.
Плюс - баба Яга, сыграно отлично.
Ну и детям нравится
Я посмеялась от души!\
Фильм мне безумно понравился!\
Огромнейшее спасибо всей съёмочной команде и актёрам за такой замечательный фильм!
Фильм был на основе старого и это очень круто 💘
НЕ ХОДИТЕ НА ЭТОТ ФИЛЬМ!
много раз смеялись при чем шутки реально смешные как баба Яга удержала от ментов и тд. Советую фильм!)
В поисках волшебной шкатулки Кузя попадает в наш мир и проникает в обычную московскую квартиру, в которой проживает школьница Наташа и её родители. За шкатулкой так же охотится Баба Яга, которая приняла человеческий женский облик и идёт по следам Кузи.
Для взрослых по сюжету, конечно, кино простое и примитивное. Но детям новую интерпретацию смотреть будет по-любому интересно. Ведь в фильме использовалась качественная графика и знаменитые актёры. Финал картины весьма счастливый и добродушный.
Рекомендовал бы этот фильм скачать для своих деток. Ведь в 2026 году выйдет продолжение про этого забавного героя советских сказок.
Моя оценка этой части: 8 из 10. 👍
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