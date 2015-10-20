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Срочно выйду замуж! - трейлер
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Срочно выйду замуж!. Трейлер

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Дата публикации: 20 октября 2015
Срочно выйду замуж! – Женя - редактор-трудоголик, Стас - светский фотограф. Она амбициозна, а у него по жизни - ни задачи, ни проблемы. Женя хочет и может стать главным редактором журнала, но для этого у нее срочно должен появиться супруг! Условие акционеров издания - семейная аудитория нуждается в семейном руководителе. И на решение этой задачи у девушки есть всего неделя. Стас берется помочь девушке, в картотеке у модного фотографа есть немало холостяков, которые вполне могли бы подойти на роль мужа. Но неожиданно Женя понимает, что совсем не расчетлива, а Стас с удивлением обнаруживает, что влюблен.
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4.2 Срочно выйду замуж!
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