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Киноафиша Сериалы Запретная любовь
Запретная любовь (2016 - 2016) Запретная любовь 12+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 9 часов 12 минут
О чем сериал

Сериал «Запретная любовь» – это мелодрама о материнском сердце, которое невозможно обмануть. Беременная девушка Катя попадает под машину, причем за рулем оказывается еще одна будущая мать – жена известного бизнесмена Кристина. Обе женщины оказываются в больнице, но ребенок Кати погибает, а сын Кристины рождается крепким и здоровым. Его отец Виктор предлагает несчастной девушке, лишившейся малыша, стать няней и кормилицей для их с супругой первенца. Катя соглашается, но неожиданно признает в их ребенке своего сына.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алика Смехова
Алика Смехова
Юлия Такшина
Юлия Такшина
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Евгений Ефремов
Алексей Череватенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Запретная любовь - Сезон 1 Сезон 1
2016, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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