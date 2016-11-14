Сериал «Запретная любовь» – это мелодрама о материнском сердце, которое невозможно обмануть. Беременная девушка Катя попадает под машину, причем за рулем оказывается еще одна будущая мать – жена известного бизнесмена Кристина. Обе женщины оказываются в больнице, но ребенок Кати погибает, а сын Кристины рождается крепким и здоровым. Его отец Виктор предлагает несчастной девушке, лишившейся малыша, стать няней и кормилицей для их с супругой первенца. Катя соглашается, но неожиданно признает в их ребенке своего сына.