Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Киноафиша
Трейлеры
Имоджен. Трейлер
Имоджен. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 5 марта 2013
Имоджен
– Это история успешной нью-йоркской писательницы, которая изображает попытку самоубийства для того, чтобы вернуть экс-бойфренда.
Развернуть
Поделиться трейлером
Все трейлеры фильма
отрывок 3
отрывок 2
отрывок 1
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Варвара
15 октября 2015, 00:13
Фильм совершенно бессвязный.Нету точной идеи,формулировки задачи...✊ ✊ ✊
15 октября 2015, 00:13
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
5.8
Имоджен
комедия, 2012, США
01:50
Колбаса
трейлер
01:44
Буратино
основной трейлер
01:00
(Не)искусственный интеллект
трейлер
01:02
Бэмби: Лесной кошмар
teaser
01:15
Левша
трейлер
01:58
Доктор Динозавров
основной трейлер
01:00
Тимур и его команда
trailer
02:25
Аватар 3: Огонь и пепел
trailer
01:40
Пятачок. Кровь и жёлуди
дублированный трейлер
00:40
Возвращение в Сайлент Хилл
teaser-trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail