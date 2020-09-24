Фассбиндер, 2020

Стремительная и яркая жизнь одного из самых одиозных режиссёров в истории мирового кино — Райнера Вернера Фассбиндера, оборвавшаяся всего в 37 лет.
Фассбиндер в юности пообещал снять к 30 годам ровно 30 фильмов. На ошеломляющих скоростях он, не прошедший конкурс ни в одну киношколу, для начала собрал собственную труппу артистов, с которыми они организовали небольшой реакционный театр в заброшенном помещении «Театра действия». С тех пор жизнь коллектива протекала в ежедневном драйве, между постановками спектаклей и съёмками фильмов.
Молодой наглец быстро поставил на уши мюнхенское культурное сообщество и вызвал к себе подозрение властей участием в политических протестах и беспорядках, которые ни на секунду не отвлекали его от изматывающего ритма съёмок. Черту между частной жизнью труппы и творческими планами Фассбиндер намеренно стирал, расчётливо внедряя надрывные истории их внутренних отношений в кино. Известный своей бисексуальностью режиссёр крутил романы с коллегами и артистами, не оглядываясь на правила приличия, разбивал им сердца жестокими выходками и сам бесконечное количество раз страдал.
Наркотики, секс и несдержанность стали визитной карточкой гениального режиссёра, как и фирменная кожаная куртка на голое тело. Методами провокаций он беззастенчиво вытаскивал из артистов самую нужную эмоцию и прославился как мастер женских характеров. Но что изводило душу самого Фассбиндера и толкало его в водоворот съёмочных интриг — не знал доподлинно никто. Всего за несколько десятков лет он снял больше сорока фильмов, поставил множество спектаклей, был несколько раз женат, многократно освистан публикой престижных кинофестивалей и этой же публикой вознесён в ранг одного из величайших режиссёров мира, наравне с его любимыми Жан-Люком Годаром и Орсоном Уэллсом.
Ева Маттерс, сыгравшая в фильме Бригитту, работала с Райнером Вернером Фассбиндером над фильмами «Эффи Брист Фонтане», «Горькие слёзы Петры фон Кант» и «В год тринадцати лун».
По признанию режиссёра фильма Оскара Рёлера, его любимый фильм Фассбиндера — «Любовь холоднее смерти» (1969).
В одном из интервью Оскар Рёлер предположил, что в наше время режиссёра, подобного Фассбиндеру, быть просто не может, так как никто не отважился бы финансировать его смелые проекты.
В 1981-м Оскар Рёлер видел Райнера Вернера Фассбиндера в ночном клубе, но не решился подойти и заговорить, хотя был большим поклонником его работ уже тогда. Эта встреча так и осталась единственной, в 1982-м Фассбиндер неожиданно скончался от передозировки наркотиков.
Премьера картины должна была состояться весной 2020 года на Каннском фестивале, но планы изменились в связи с пандемией COVID-19, на время которой фестиваль вынужден был отменить смотры в их привычном виде.
Для Оскара Рёлера работа над фильмом стала большой данью уважения одному из самых любимых режиссёров. Какое-то время он мечтал о том, чтобы сделать ремейки картин Фассбиндера, но в конце концов задумал снять ленту о нем самом. По собственному признанию Рёлера, такое решение он принял благодаря актёру Удо Киру, который рассказал ему множество забавных историй из жизни великого режиссёра, некоторые из которых вошли в фильм.
Из-за проблем с финансированием картина практически полностью снималась в павильонах вместо запланированной натуры. Что как раз сближает фильм Оскара Рёлера с производственным методом самого Фассбиндера, который предпочитал искусственные декорации из-за высокой скорости производства; некоторые его картины снимались подряд в слегка переделанной декорации предыдущего фильма.
Когда 22-летний Райнер Вернер Фассбиндер дебютировал со своей первой постановкой на сцене небольшого театра, никто и представить не мог, что этот наглый молодой бунтарь станет одним из самых важных послевоенных немецких режиссеров. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов попадают на самые известные кинофестивали, и вызывают бурную реакцию и споры среди критиков и режиссеров. Его радикальные взгляды, самоэксплуатация и жажда познания любви сделали его одним из самых интересных режиссеров своего времени.