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Фассбиндер Фассбиндер
Киноафиша Фильмы Фассбиндер
Enfant Terrible

Фассбиндер, 2020

2020 / Германия
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Стремительная и яркая жизнь одного из самых одиозных режиссёров современности!
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Стремительная и яркая жизнь одного из самых одиозных режиссёров в истории мирового кино — Райнера Вернера Фассбиндера, оборвавшаяся всего в 37 лет. 

Фассбиндер в юности пообещал снять к 30 годам ровно 30 фильмов. На ошеломляющих скоростях он, не прошедший конкурс ни в одну киношколу, для начала собрал собственную труппу артистов, с которыми они организовали небольшой реакционный театр в заброшенном помещении «Театра действия». С тех пор жизнь коллектива протекала в ежедневном драйве, между постановками спектаклей и съёмками фильмов.

Молодой наглец быстро поставил на уши мюнхенское культурное сообщество и вызвал к себе подозрение властей участием в политических протестах и беспорядках, которые ни на секунду не отвлекали его от изматывающего ритма съёмок. Черту между частной жизнью труппы и творческими планами Фассбиндер намеренно стирал, расчётливо внедряя надрывные истории их внутренних отношений в кино. Известный своей бисексуальностью режиссёр крутил романы с коллегами и артистами, не оглядываясь на правила приличия, разбивал им сердца жестокими выходками и сам бесконечное количество раз страдал. 

Наркотики, секс и несдержанность стали визитной карточкой гениального режиссёра, как и фирменная кожаная куртка на голое тело. Методами провокаций он беззастенчиво вытаскивал из артистов самую нужную эмоцию и прославился как мастер женских характеров. Но что изводило душу самого Фассбиндера и толкало его в водоворот съёмочных интриг — не знал доподлинно никто. Всего за несколько десятков лет он снял больше сорока фильмов, поставил множество спектаклей, был несколько раз женат, многократно освистан публикой престижных кинофестивалей и этой же публикой вознесён в ранг одного из величайших режиссёров мира, наравне с его любимыми Жан-Люком Годаром и Орсоном Уэллсом. 

Ева Маттерс, сыгравшая в фильме Бригитту, работала с Райнером Вернером Фассбиндером над фильмами «Эффи Брист Фонтане», «Горькие слёзы Петры фон Кант» и «В год тринадцати лун». 

По признанию режиссёра фильма Оскара Рёлера, его любимый фильм Фассбиндера — «Любовь холоднее смерти» (1969). 

В одном из интервью Оскар Рёлер предположил, что в наше время режиссёра, подобного Фассбиндеру, быть просто не может, так как никто не отважился бы финансировать его смелые проекты. 

В 1981-м Оскар Рёлер видел Райнера Вернера Фассбиндера в ночном клубе, но не решился подойти и заговорить, хотя был большим поклонником его работ уже тогда. Эта встреча так и осталась единственной, в 1982-м Фассбиндер неожиданно скончался от передозировки наркотиков. 

Премьера картины должна была состояться весной 2020 года на Каннском фестивале, но планы изменились в связи с пандемией COVID-19, на время которой фестиваль вынужден был отменить смотры в их привычном виде. 

Для Оскара Рёлера работа над фильмом стала большой данью уважения одному из самых любимых режиссёров. Какое-то время он мечтал о том, чтобы сделать ремейки картин Фассбиндера, но в конце концов задумал снять ленту о нем самом. По собственному признанию Рёлера, такое решение он принял благодаря актёру Удо Киру, который рассказал ему множество забавных историй из жизни великого режиссёра, некоторые из которых вошли в фильм. 

Из-за проблем с финансированием картина практически полностью снималась в павильонах вместо запланированной натуры. Что как раз сближает фильм Оскара Рёлера с производственным методом самого Фассбиндера, который предпочитал искусственные декорации из-за высокой скорости производства; некоторые его картины снимались подряд в слегка переделанной декорации предыдущего фильма. 

Когда 22-летний Райнер Вернер Фассбиндер дебютировал со своей первой постановкой на сцене небольшого театра, никто и представить не мог, что этот наглый молодой бунтарь станет одним из самых важных послевоенных немецких режиссеров. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов попадают на самые известные кинофестивали, и вызывают бурную реакцию и споры среди критиков и режиссеров. Его радикальные взгляды, самоэксплуатация и жажда познания любви сделали его одним из самых интересных режиссеров своего времени.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера онлайн 16 августа 2021
Премьера в мире 24 сентября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Оскар Рёлер
Оскар Рёлер
В ролях
Оливер Мазуччи
Оливер Мазуччи
Хари Принц
Хари Принц
Катя Риман
Катя Риман
Феликс Хелльманн
Феликс Хелльманн
Эрдал Йильдиз
Эрдал Йильдиз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фассбиндер 2 постера
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Райнеру Вернеру Фассбиндеру (Оливер Мазуччи) двадцать два года, несколько тщетных попыток поступить в академию кино и телевидения лишний раз убедили юношу, что консервативные педагоги и мастера не особо понимают, куда движется искусство. После работы ассистентом режиссера на съемках и нескольких уже самостоятельно поставленных короткометражных фильмов молодой автор дебютирует в театре, пленит мужчин и женщин своей внутренней энергией и ведет за собой…
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8 декабря 2020 16:04
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