Фассбиндер, 2020

Стремительная и яркая жизнь одного из самых одиозных режиссёров в истории мирового кино — Райнера Вернера Фассбиндера, оборвавшаяся всего в 37 лет.

Фассбиндер в юности пообещал снять к 30 годам ровно 30 фильмов. На ошеломляющих скоростях он, не прошедший конкурс ни в одну киношколу, для начала собрал собственную труппу артистов, с которыми они организовали небольшой реакционный театр в заброшенном помещении «Театра действия». С тех пор жизнь коллектива протекала в ежедневном драйве, между постановками спектаклей и съёмками фильмов.

Молодой наглец быстро поставил на уши мюнхенское культурное сообщество и вызвал к себе подозрение властей участием в политических протестах и беспорядках, которые ни на секунду не отвлекали его от изматывающего ритма съёмок. Черту между частной жизнью труппы и творческими планами Фассбиндер намеренно стирал, расчётливо внедряя надрывные истории их внутренних отношений в кино. Известный своей бисексуальностью режиссёр крутил романы с коллегами и артистами, не оглядываясь на правила приличия, разбивал им сердца жестокими выходками и сам бесконечное количество раз страдал.

Наркотики, секс и несдержанность стали визитной карточкой гениального режиссёра, как и фирменная кожаная куртка на голое тело. Методами провокаций он беззастенчиво вытаскивал из артистов самую нужную эмоцию и прославился как мастер женских характеров. Но что изводило душу самого Фассбиндера и толкало его в водоворот съёмочных интриг — не знал доподлинно никто. Всего за несколько десятков лет он снял больше сорока фильмов, поставил множество спектаклей, был несколько раз женат, многократно освистан публикой престижных кинофестивалей и этой же публикой вознесён в ранг одного из величайших режиссёров мира, наравне с его любимыми Жан-Люком Годаром и Орсоном Уэллсом.