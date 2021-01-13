Меню
Маленькие волшебницы - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Маленькие волшебницы. Дублированный трейлер

Маленькие волшебницы. Дублированный трейлер

Дата публикации: 13 января 2021
Маленькие волшебницы – Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант - управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом? 
4.9 Маленькие волшебницы
Маленькие волшебницы фэнтези, комедия, приключения, 2020, Германия
