Маленькие волшебницы
– Четыре сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в живописном фамильном замке. На первый взгляд это самые обычные девочки-школьницы, они ходят в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых талантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини обладают особым даром, унаследованным от предков, который тщательно скрывают. Три старшие сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и земли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляется волшебный талант - управлять воздухом. Теперь сестрам предстоит спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать ее тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?
