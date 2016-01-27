«Зачетный препод 2»: Рецензия Киноафиши

После ошеломительного успеха немецкой комедии, название которой переводится как «Иди к чёрту, Гёте», моментально было заявлено о продолжении. Это не удивительно, ведь фильм стал одним из самых кассовых в Германии, собрав в мировом прокате 78 миллионов долларов. Феномен подобных комедий зачастую с трудом поддаётся хоть сколько-нибудь вразумительному объяснению, а их успех скорее зависит от обаяния главных актёров в совокупности с благодушной моралью и щедрым запасом адаптируемых к любому менталитету шуток. Но вот утончённой иронии и отсутствия избитых штампов ждать не стоит. Подобный сюжет для кинематографа не в новинку и представляет собой некую смесь из картин «Бриллиантовый полицейский», «Красавчик» и «Очень плохая училка». Классическая история о том, как субъект из совершенно иного теста, нежели другие герои, попадает в новую для себя среду, приобщившись к которой стремительно самоисцеляется. Тем не менее такие сценарии, в особенности о святая святых мира сего педагогах, востребованы среди зрителей, а подрастающему, зомбированному интернетом поколению и вовсе необходимы.

После событий первой части проходит не так много времени, но ясно одно – в душе главного героя страсть к учительству померкла под грузом ранних подъёмов, маленького заработка, бездарности учеников и отсутствия собственного прогресса в попытке нагнать все те школьные знания, которые он сам когда-то не получил, рано встав на преступную дорожку. Ко всему прочему обнаруживаются похищенные совместно с напарником бриллианты, продав которые можно спокойно обеспечить себе безбедное существование на много лет вперёд. Но судьба заносит драгоценные камни в экзотический Таиланд. Поэтому Зеки вновь обманным путём пытается завладеть сокровищем, прикрываясь учебной поездкой, призванной утереть нос конкурирующей школе. И, естественно, события в жаркой стране развиваются совсем не так, как он планировал.

Сиквелы – всегда дело рискованное, поэтому следует очень осторожно подходить к написанию сценария. В этот раз Бора Дагтекин решил не прибегать к чьей-либо помощи и взять бразды созидания в собственные руки. Он пошёл по пути «Мальчишника в Вегасе», полностью продублировав события первого фильма и завуалировав их несколько иными внешними обстоятельствами. На сходство с картиной Тодда Филлипса также указывает и место действия продолжения, правда, с перемещением в более пляжную среду. Но и тут, конечно, не обойдётся без отвязной тусовки в баре, где персонажи будут напиваться и вытворять безумства. Однако главной составляющей сюжета всё же остаётся нравственная проповедь. Герой вновь сталкивается с выбором целей в жизни, сомневается в своих способностях, но при помощи буйных и распущенных учеников, которые под этой личиной прячут мягкосердечность, он в итоге разрешает внутренние противоречия и открывает новые грани своей добродетели. В дополнение к этому лента наставляет при помощи наглядной демонстрации ценности образования. Это своеобразный посыл, призванный показать, что истинную пользу для человека несёт не престиж выбранного учебного заведения, а исключительно учителя, которые полностью посвящают себя работе и воспитывают в подопечных тягу к праведной жизни.

Несмотря на преобладание в картине плоского и сортирного юмора, смотрится она легко и не вызывает раздражения, как большинство схожих комедий. Поспособствовали этому неплохие актёры, наибольшего воспевания дифирамб из которых заслуживает Элиас ЭмБарек. К великому сожалению, сцен с прекрасной Каролиной Херферт значительно поубавилось. Основное же внимание притянула к себе молодёжь. Подрастающее поколение немецких исполнителей справилось отлично с поставленными задачами получать удовольствие и беззаботно радоваться жизни. Очень радуют отсылки к «Властелину колец», а вот лишённое смысла упоминание «Фауста» больше разочаровывает. Хотя это скорее замена надругательству над Шекспиром в первой части и, одновременно, дань уважения школьной программе. Если это вас не смущает, и ваши глаза подготовлены к обилию пестрящих, порой кислотных красок на экране, то картину посмотреть можно, разбавив ей неустанный поток американских шаблонных комедий.

Трошина Олеся