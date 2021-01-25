«Маленькие волшебницы»: Рецензия Киноафиши

День рождения — праздник радости и новых открытий. Так считают четыре сестры — Скай, Марина, Флейм и Флора. Тем более самой младшей как раз исполняются заветные 9 лет — возраст, когда в ней должны проснуться волшебные способности. Девочки прячут их не только от окружающих, но и от собственных родителей, не подозревающих о древних семейных тайнах. С обретением силы последней из них сестры наконец-то могут разгадать секреты, хранящиеся в старом подвале фамильного дома, и понять, как он связан с волшебством. Но зло не дремлет и пытается захватить дом, бросая девочкам настоящий вызов. Теперь им нужно преодолеть все разногласия и стать полноценной командой, чтобы дать отпор колдунье и спасти мир. Это лишь одна из проблем юных школьниц, ведь они учувствуют в музыкальном шоу, готовые победить и стать народными любимицами.

«Маленькие волшебницы» — современная детская сказка с песнями и танцами. Тот случай, когда стоит заиграть музыке, как все окружающие люди начинают моментально раскачиваться в унисон и хлопать, признавая талант главных героинь. Здесь любовь, дружба и сплоченность залатают любые пробоины, а добро обязательно победит зло. В подобных картинах многое понятно еще до просмотра. Главным становятся запоминающиеся персонажи и исполнение. Как будет показана магия? Сможет ли развеселить нас очередной злодей? Через какие именно трудности придется пройти главным героям, чтобы одержать победу? О чем на самом деле эта история? С этими вопросами фильм отлично справляется.

Маленькие волшебницы

Создатели практически обошлись без дешевой компьютерной графики, поработав над местными эффектами магии. Сестры не будут применять ее каждую свободную минуту. Это позволяет им не просто использовать свои способности, а стараться действовать сообща, показывая, как сплоченность и знания помогают комбинировать возможности четырех стихий и добиваться лучшего результата. Разные силы подчеркивают непохожие характеры главных героинь. Их дополняют и сторонние активности — увлечения в виде боевых искусств и музыки. В последней проявляется важность работы в команде, ведь группа блистает, только если девочки собираются вместе и полностью доверяют друг другу. Встающие трудности будут под стать возрасту, пускай и вынудят девочек совершить своеобразную жертву ради будущего спокойствия мира.

Повезло и с героями второго плана. Перед нами очередная статная колдунья, на этот раз дополненная яркими фиолетовыми волосами. Стоит ей разозлиться или перенервничать, как переизбыток сил вынуждает ее выплевывать жаб изо рта и вечно попадать в курьезные ситуации. Ей помогает верный лакей, правда, скованный контрактом и страхом превратиться в жирного борова. У сестер волшебниц тоже найдутся верные союзники. Например, хранительница старого дома, приглядывающая за его обитателями вместе с волшебной щеткой для уборки пыли, имеющей свой вздорный характер, а также родители, всегда готовые поддержать дочек.

Маленькие волшебницы

Стоит понимать, что «Маленькие волшебницы» все-таки очень детское кино. Особенно это заметно в музыкальных номерах. Все пропитано наивностью и трогательностью, будь то первое использование магии или неожиданное свидание с парнем. Колдунья вряд ли способна угрожать миру и лишь выполняет функцию местного шута и призвана нас веселить своим злодейским оскалом. Но если сложить все вместе, это превращается в обаятельное кино с разговорами о поддержке и ответственности, которая может свалиться на нас и в совсем юном возрасте. Остается только сразиться с окружающими соблазнами и сделать правильный выбор, встав на путь взросления. Это увлекательное приключение подойдет для семейного отдыха с детьми.