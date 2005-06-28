«Империя» — исторический мини-сериал, в основе которого лежат события, произошедшие в 44 г. до н.э. За право назвать себя императором борются генерал Марк Антоний и племянник самого цезаря, юный Октавиан. В трудном пути молодого наследника сопровождает бывший гладиатор Тиран. Судьба этого вымышленного героя оказывается тесно переплетена с реальными фактами и подлинными событиями. Съемка сериала происходила в Италии. Благодаря этому передана атмосфера Вечного города и тайн, которые он хранит до сих пор.