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Постер сериала Империя
Постер сериала Империя
Постер сериала Империя
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Империя

Империя (2005 - 2005)

Empire 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

«Империя» — исторический мини-сериал, в основе которого лежат события, произошедшие в 44 г. до н.э. За право назвать себя императором борются генерал Марк Антоний и племянник самого цезаря, юный Октавиан. В трудном пути молодого наследника сопровождает бывший гладиатор Тиран. Судьба этого вымышленного героя оказывается тесно переплетена с реальными фактами и подлинными событиями. Съемка сериала происходила в Италии. Благодаря этому передана атмосфера Вечного города и тайн, которые он хранит до сих пор.

В ролях
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Грэм МакТавиш
Грэм МакТавиш
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн
Винсент Риган
Винсент Риган
Майкл Мэлоуни
Сантьяго Кабрера
Сантьяго Кабрера
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.2 IMDb
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Сезоны
Империя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 6 эпизодов
 
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