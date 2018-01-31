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Постер фильма Мир по Гарпу
7.1
Киноафиша Фильмы Мир по Гарпу
7.1

Мир по Гарпу

, 1982
The World According to Garp
США / комедия, драма / 18+
Постер фильма Мир по Гарпу
7.1

О фильме

Драматическая история жизни «маленького большого человека», незаконнорожденного сына медсестры, ставшего писателем и пытавшегося создать собственную модель мира, способна тронуть до глубины души всякого зрителя. Родившийся во время второй мировой, воспитывавшийся в консервативные 50-е, возмужавший в бурные 60-е, Гарп явно тяготел к европейской культуре, но стал безусловным членом американского общества. Этот «инженер человеческих душ» познает трагикомизм современного бытия, абсурдность стереотипов поведения и двусмысленность общепринятой морали. И тогда самой увлекательной и глубокой его книгой становится собственная жизнь!

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
T.S. Garp
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Дженни Филдс
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Roberta Muldoon
Хьюм Кронин
Мистер Филдс
Джессика Тэнди
Джессика Тэнди
Миссис Филдс
Джеймс МакКолл
Young Garp
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
The Hooker
Питер Майкл Гец
John Wolfe
Мэри Бет Херт
Helen Holm
George Ede
Дин Боджер
Режиссер Джордж Рой Хилл
Сценарист Джон Уинслоу Ирвинг, Стив Тесич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 14 июля 1982
Дата выхода
23 июля 1982 Россия 18+
23 декабря 1982 Австралия
3 февраля 1983 Аргентина
6 сентября 1982 Бразилия
1 марта 1983 Великобритания
6 августа 1987 Германия
5 января 1984 Гонконг
5 декабря 1982 Греция
28 января 1983 Дания
2 декабря 1983 Ирландия 15
12 мая 1983 Испания
3 марта 1983 Италия
23 июля 1982 Казахстан
23 июля 1982 Канада
10 мая 1984 Колумбия
28 июля 1983 Мексика
20 января 1983 Нидерланды
10 февраля 1984 Португалия
13 августа 1982 США
23 июля 1982 Украина
25 февраля 1983 Финляндия
13 апреля 1983 Франция
13 августа 1982 Швеция 15
15 октября 1983 Япония G
MPAA R
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $29 712 172
Производство Pan Arts, Warner Bros.
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Walt Пап, что такое градуальная школа?
T. S. Garp Что?
Walt Градуальная школа. Мама говорит, что она преподаёт в градуальной школе.
T. S. Garp А, градуальная школа — это когда ты ходишь в школу и постепенно понимаешь, что ходить туда больше не хочешь.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

10 звезд, получивших номинацию на «Оскар» за первый же фильм в карьере
31 января 2018 16:47 10 звезд, получивших номинацию на «Оскар» за первый же фильм в карьере Кто-то (не будем показывать пальцем в сторону ДиКаприо) ждет своего первого «Оскара» десятилетиями, а кто-то получает заветную статуэтку, открывающую в Голливуде все двери, с первой же

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