Драматическая история жизни «маленького большого человека», незаконнорожденного сына медсестры, ставшего писателем и пытавшегося создать собственную модель мира, способна тронуть до глубины души всякого зрителя. Родившийся во время второй мировой, воспитывавшийся в консервативные 50-е, возмужавший в бурные 60-е, Гарп явно тяготел к европейской культуре, но стал безусловным членом американского общества. Этот «инженер человеческих душ» познает трагикомизм современного бытия, абсурдность стереотипов поведения и двусмысленность общепринятой морали. И тогда самой увлекательной и глубокой его книгой становится собственная жизнь!
|23 июля 1982
|Россия
|18+
|23 декабря 1982
|Австралия
|3 февраля 1983
|Аргентина
|6 сентября 1982
|Бразилия
|1 марта 1983
|Великобритания
|6 августа 1987
|Германия
|5 января 1984
|Гонконг
|5 декабря 1982
|Греция
|28 января 1983
|Дания
|2 декабря 1983
|Ирландия
|15
|12 мая 1983
|Испания
|3 марта 1983
|Италия
|23 июля 1982
|Казахстан
|23 июля 1982
|Канада
|10 мая 1984
|Колумбия
|28 июля 1983
|Мексика
|20 января 1983
|Нидерланды
|10 февраля 1984
|Португалия
|13 августа 1982
|США
|23 июля 1982
|Украина
|25 февраля 1983
|Финляндия
|13 апреля 1983
|Франция
|13 августа 1982
|Швеция
|15
|15 октября 1983
|Япония
|G