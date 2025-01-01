Меню
Джессика Тэнди
Награды
Награды и номинации Джессика Тэнди
Jessica Tandy
Награды и номинации Джессика Тэнди
Оскар 1990
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actress - Single Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль
Номинант
Берлинале 1990
Лучшая актерская команда
Победитель
