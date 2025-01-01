Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Тони Коллетт
Награды
Награды и номинации Тони Коллетт
Toni Collette
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Тони Коллетт
Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667