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Под настилом Под настилом
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Under the Boardwalk

Под настилом, 2022

2022 / США
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О фильме
Морские крабы-туристы сталкиваются с сухопутными крабами-местными жителями на побережье Джерси.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 7 ноября 2023
Премьера в мире 27 октября 2023
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Дэвид Сорен
Дэвид Сорен
В ролях
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Майкл Сера
Майкл Сера
Джон Магаро
Джон Магаро
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Гидеон Адлон
Гидеон Адлон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
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Постер мультфильма Под настилом 1 постер
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