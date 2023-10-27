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Под настилом
Under the Boardwalk
Под настилом, 2022
2022 / США
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Рейтинг IMDb: 8.1
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Жанр:
анимация
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О фильме
Морские крабы-туристы сталкиваются с сухопутными крабами-местными жителями на побережье Джерси.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
7 ноября 2023
Премьера в мире
27 октября 2023
Возраст
18+
Прокатчик
Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Дэвид Сорен
В ролях
Бобби Каннавале
Майкл Сера
Джон Магаро
Кеке Палмер
Гидеон Адлон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
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0
голосов
8.1
IMDb
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