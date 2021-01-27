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Постер сериала Засланец из космоса
Постер сериала Засланец из космоса
Постер сериала Засланец из космоса
Постер сериала Засланец из космоса
Постер сериала Засланец из космоса
Постер сериала Засланец из космоса
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Засланец из космоса

Засланец из космоса (2021 - …)

Resident Alien 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 33 часа 0 минут

О чем сериал

«Засланец из космоса» — американское комедийное шоу с элементами научной фантастики. Однажды инопланетянин по имени Гэрри прибывает в наш мир на своем огромном и усовершенствованном космическом корабле, чтобы навсегда уничтожить все живое на планете. Однако реализация этого плана потребует определенного количества времени и сил. В итоге Гэрри решает принять обычный человеческий облик, чтобы постепенно изучить человечество, его привычки и повадки, культуру и традиции. По ходу развития событий становится понятно, что ликвидировать людей будет не так-то просто, да и сам Гэрри, кажется, не очень-то этого и хочет.

Засланец из космоса - трейлер второго сезона
Засланец из космоса  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Гэри Фармер
Гэри Фармер
Сара Томко
Сара Томко
Элис Веттерлунд
Элис Веттерлунд
Кори Рейнольдс
Кори Рейнольдс
Манделл Мофан
Манделл Мофан
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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Оцените 6 голосов
8 IMDb
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Дата выхода новых серий 4-го сезона сериала «Засланец из космоса»

Mine Town
Сезон 4 Серия 8
25 июля 2025
Tunnel Vision
Сезон 4 Серия 9
1 августа 2025
The End is Here
Сезон 4 Серия 10
8 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Засланец из космоса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Засланец из космоса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 16 эпизодов
 
Засланец из космоса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 8 эпизодов
 
Засланец из космоса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Третий сезон «Засланца из космоса» урезан до восьми эпизодов
Третий сезон «Засланца из космоса» урезан до восьми эпизодов
Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер
Шоураннер «Засланца из космоса» намекнул, что Гарри будет сотрудничать с генералом МакКаллистер
Алан Тьюдик рассказал, когда начнутся съемки третьего сезона «Засланца из космоса»
Алан Тьюдик рассказал, когда начнутся съемки третьего сезона «Засланца из космоса»
Кадры из сериал
Интересные факты

Сюжет основан на одноименных комиксах студии Dark Horse, созданных Питером Хоганом и Стивом Паркхаусом в 2012 году. Авторы вдохновлялись такими классическими хитами, как «Твин Пикс», «Человек, который упал на Землю» и «Мой любимый марсианин».

Идея экранизировать комиксы возникла еще в 2018 году, а ее реализацией занялись студии Universal Content Productions и Amblin TV. Пилот, срежиссированный Дэвидом Добкиным, вышел в сентябре, а релиз первого сезона изначально планировался на лето 2020 года. Но из-за пандемии COVID-19 съемки завершились только осенью, тогда как премьера состоялась в январе 2021 года.

Изначально предполагалось, что Гарри будет более серьезным, как и его прототип из комиксов. Однако комедийный талант актера Алана Тьюдика произвел на продюсеров сильное впечатление, из-за чего характер персонажа был переписан.

Кори Рейнольдс, сыгравший шерифа Майка Томпсона, назвал своего героя помесью Джона Уэйна и Ричард Прайора.

Превращение Алана Тьюдика в пришельца занимает в общей сложности два часа. Грим представляет собой большую маску, которая надевается поверх головы артиста. Моргания и движения глаз создаются с помощью компьютерной графики в пост-обработке.

Натурные съемки проходили в канадской глубинке Ледисмит в Британской Колумбии.

Актрисы Сара Томко и Мередит Гаретсон — лучшие подруги, познакомившиеся задолго до съемок.

Во флешбэках утверждается, что однажды в Нью-Мексико уже прибывал инопланетянин. Вероятно, это отсылка к Розуелльскому инциденту 1947 года. Подразумевается, что тогда произошло крушение НЛО. На его основе в 1970-е годы были созданы многочисленные теории заговора.

В комиксах пришелец фанател от детективных романов, а в сериале герой регулярно смотрит телесериал «Закон и порядок».

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