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Красная Шапочка
Билеты от 6000₽
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Новая русская сказка

Русская сказка — это не только волшебные истории из прошлого, но и возможность взглянуть в зеркало современной души. В её глубинах таится архетип, который объединяет поколения, рассказывая о бесконечных поисках правды через трудности и испытания.

Мир, полный символов

Наша сказка начинается с снега и леса, где под кронами вековых деревьев прячутся волк и лиса, а в старом домике у края деревни потрескивает печь. Но где-то за горизонтом возвышаются трубы величественного дворца — символ надежды или иллюзии, как решит каждый сам.

Герой с чистым сердцем

В этом мире живёт простой парень — Пётр Кратов. Он не царский сын и не богатырь. Но у него есть чистое сердце, отвага и стремление найти своё место в мире, который кажется всё более чуждым.

Путь сквозь испытания

И вот, в холодный зимний вечер, он отправляется в путь, ведомый странным сном. Его ждут встречи с загадочными существами, которые могут стать друзьями или врагами, испытания, что потребуют не силы, а мудрости, и, конечно, ответ на главный вопрос: что значит быть человеком среди снегов, лесов и бесконечных дорог?

Вечное и современное

В нашей сказке соединяются прошлое и настоящее, фантазия и реальность, а вместе с ними — ощущение мира, каким мы его видим сейчас.

Режиссер
Гоша Мнацаканов
В ролях
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Владимир Комаров
Владимир Комаров
Арина Маракулина
Максим Виторган
Максим Виторган
Сергей Мелконян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
19:00 от 6000 ₽ 21:00 от 7000 ₽

В ближайшие дни

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