Питер Динклэйдж
Награды
Награды и номинации Питера Динклэйджа
Peter Dinklage
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Питера Динклэйджа
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
