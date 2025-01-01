Меню
Киноафиша Персоны Питер Динклэйдж Награды

Награды и номинации Питера Динклэйджа

Peter Dinklage
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
