Александр Сокуров
Награды
Награды и номинации Александр Сокуров
Alexander Sokurov
Награды и номинации Александр Сокуров
Каннский кинофестиваль 2003
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Best Euro-Mediterranean Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Golden Lion
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2007
Лучший режиссер
Победитель
Гран При
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2002
Премия "Видение"
Победитель
Окно в Европу 2001
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Гран-при (Второй приз)
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
ММКФ 1997
Премия российских кинокритиков
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Премия Андрея Тарковского
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1989
Форум нового кино
Победитель
ММКФ 1987
Вне конкурса
Победитель
Вне конкурса
Победитель
Берлинале 2005
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1999
Мастера
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1987
Золотой берлинский медведь
Номинант
