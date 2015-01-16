В 2015 году человечество понятия не имеет, что в вскоре наступит масштабная катастрофа, после которой население Земли значительно сократится. Смертоносный вирус уносит жизни миллионов, а те, кто остался в живых, вынуждены скрываться под землей. В 2043 году люди все еще не могут выяснить, откуда взялась эта инфекция и кто был «нулевым пациентом». Однако в будущем ученые добились успеха в разработке технологии путешествия во времени. Теперь группа энтузиастов намерена испытать свое изобретение и изменить историю.