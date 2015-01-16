Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Смотреть онлайн
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Постер к сериалу 12 обезьян
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
11 постеров
Смотреть онлайн
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы 12 обезьян
12 обезьян (2015 - 2018) 12 Monkeys 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Syfy
Продолжительность 47 часов 0 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

В 2015 году человечество понятия не имеет, что в вскоре наступит масштабная катастрофа, после которой население Земли значительно сократится. Смертоносный вирус уносит жизни миллионов, а те, кто остался в живых, вынуждены скрываться под землей. В 2043 году люди все еще не могут выяснить, откуда взялась эта инфекция и кто был «нулевым пациентом». Однако в будущем ученые добились успеха в разработке технологии путешествия во времени. Теперь группа энтузиастов намерена испытать свое изобретение и изменить историю.

12 обезьян - трейлер
12 обезьян
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аарон Стэнфорд
Аарон Стэнфорд James Cole
Барбара Зукова
Барбара Зукова Katarina Jones
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир Jennifer Goines
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик Theodore Deacon
Демор Барнс
Демор Барнс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
12 обезьян - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
12 обезьян - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
12 обезьян - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
12 обезьян - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 11 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши