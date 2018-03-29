Фантастический сериал «Сирена» рассказывает загадочную историю небольшого городка Бристольская Бухта, возведенного на самом берегу моря. По легенде, в давние времена в этом месте обитали прекрасные и опасные морские девы – русалки. Однажды в городе появляется не знакомая никому девушка с голубыми, как морские глубины, глазами. Встреча с ней приносит необратимые последствия для жителей. Кто-то обречен на гибель, а кто-то погружается в тайны провинциального города, который вовсе не так спокоен, как кажется поначалу.