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Постер к сериалу Сирена
Постер к сериалу Сирена
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Постер к сериалу Сирена
Постер к сериалу Сирена
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.9
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4 постера
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Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Сирена

Сирена (2018 - 2020)

Siren 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 24 часа 0 минут
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О чем сериал

Фантастический сериал «Сирена» рассказывает загадочную историю небольшого городка Бристольская Бухта, возведенного на самом берегу моря. По легенде, в давние времена в этом месте обитали прекрасные и опасные морские девы – русалки. Однажды в городе появляется не знакомая никому девушка с голубыми, как морские глубины, глазами. Встреча с ней приносит необратимые последствия для жителей. Кто-то обречен на гибель, а кто-то погружается в тайны провинциального города, который вовсе не так спокоен, как кажется поначалу.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Дин Уайт
Eric Wald
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рина Оуэн Helen Hawkins
Алекс Роу
Алекс Роу Ben Pownall
Ian Verdun Xander McClure
Tiffany Lonsdale Tia
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сирена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Сирена - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 16 эпизодов
 
Сирена - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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