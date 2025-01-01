Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Барри Левинсон
Награды
Награды и номинации Барри Левинсон
Barry Levinson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Барри Левинсон
Оскар 1989
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1992
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1991
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1983
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1980
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Children's Program
Победитель
Outstanding Children's Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Variety or Music
Победитель
Best Writing in Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Золотая малина 1993
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 1998
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1989
Лучший фильм
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2012
Полуночное безумие
Номинант
Берлинале 1993
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667