Киноафиша Персоны Барри Левинсон Награды

Награды и номинации Барри Левинсон

Barry Levinson
Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1992 Оскар 1992
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Оскар 1991 Оскар 1991
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1983 Оскар 1983
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1980 Оскар 1980
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1992 Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Achievement in Directing in a Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Children's Program
Победитель
Outstanding Children's Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Variety or Music
Победитель
Best Writing in Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Номинант
 Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Номинант
Золотая малина 1993 Золотая малина 1993
Худший режиссер
Номинант
Берлинале 1998 Берлинале 1998
Специальный приз жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1989 Берлинале 1989
Лучший фильм
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2012 Кинофестиваль в Торонто 2012
Полуночное безумие
Номинант
Берлинале 1993 Берлинале 1993
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1992 Берлинале 1992
Золотой берлинский медведь
Номинант
