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Постер фильма Хэллоуин: Последний кошмар. Часть первая
7.1
Киноафиша Фильмы Хэллоуин: Последний кошмар. Часть первая
7.1

Хэллоуин: Последний кошмар. Часть первая

, 2024
The Last Nightmare Part One
США / ужасы / 18+
Постер фильма Хэллоуин: Последний кошмар. Часть первая
7.1

В ролях

Braden Timmons
Deputy Hudson
Ashlee Lawhorn
Claire
Alice Bozga
Vanessa Cooper
Angela Roberts
Jasmin Baker
Chad Sumner
The Shape
Traci Wise
News Reporter
Tayler Holler
Michael Myers
Raymond Decker
Party Jock
Dwayne Hayden
Sheriff Baker
Peter Djuric
John Tate
Andre McGraw
Officer Williams
Dan Schmidt
Mike
Сценарист Джон Карпентер, Zack Dionne, Дебра Хилл, Braden Timmons
Композитор Mike Chibante
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 октября 2024
Премьера в мире 25 октября 2024
Бюджет $14 200
Другие названия
The Last Nightmare Part One, The Last Nightmare Part One: A Halloween Fan Film, Хэллоуин: Последний кошмар. Часть первая

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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