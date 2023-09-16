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Киноафиша Новости Джон Карпентер вновь взялся за ужасы: вышел трейлер антологии «Пригородные крики»

Джон Карпентер вновь взялся за ужасы: вышел трейлер антологии «Пригородные крики»

16 сентября 2023 14:19
Джон Карпентер вновь взялся за ужасы: вышел трейлер антологии «Пригородные крики»

Шесть правдивых устрашающих историй.

Маэстро фильмов ужасов Джон Карпентер возвращается к своему любимому жанру. В сети появился первый трейлер нового проекта легендарного постановщика — шестисерийной хоррор-антологии «Пригородные крики» (Suburban Screams). Для создателя «Хэллоуина», «Нечто» и «Побега из Нью-Йорка» это первый режиссерский проект за последние 13 лет после мистического триллера с Эмбер Херд «Палата».

Сериал состоит из шести несвязанных друг с другом новелл, которые представляют собой жуткие истории, реально произошедшие в американских городах. Антология посвящена незримому злу, скрытому за солнечными улицами пригорода, их ухоженными газонами и масками дружелюбных соседей. Чтобы придать сериалу документальный эффект, авторы использовали видеовставки с настоящими интервью потерпевших. Благодаря им творческая команда смогла сделать кинематографическую реконструкцию зловещих событий. Помимо этого, в шоу фигурируют достоверные архивные материалы и настоящие отрывки из репортажей прессы.

Карпентер выступил исполнительным продюсером, а также поставил один эпизод. Остальные серии сняли режиссеры Мишель Латимер («Трикстер»), Ян Павлацкий («Воочию») и шоураннер Джордан Робертс, в послужном списке которого комедия «Фрэнки наводит шорох» и сценарий мультфильма Disney «Город героев».

Премьера «Пригородных криков» состоится на стриминговом сервисе Peacock в пятницу, 13 октября.

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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