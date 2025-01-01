Меню
Бетт Дэвис
Награды
Награды и номинации Бетт Дэвис
Bette Davis
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Бетт Дэвис
Оскар 1939
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1936
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1963
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1953
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1951
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1945
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1943
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1942
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1941
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1940
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1935
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1951
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 1974
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1951
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best Foreign Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1937
Лучшая актриса
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
