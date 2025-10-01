В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем

Дистрибьютор World Pictures объявил, что выпустит в прокат британских психологический хоррор «Сущность», главные роли в котором исполнил двукратный номинант на «Оскар» Бенедикт Камбербэтч. Кроме того, актер выступает одним из продюсеров проекта.

В центре сюжета — одаренный иллюстратор (Камбербэтч) и его семья. Их начинает преследовать загадочная сущность, которая питается страхами. Пока сущность полностью не поглотила главных героев, им нужно выяснить, что же это такое — плод воспаленного воображения либо реальное проявление зловещих сверхъестественных сил.

В основу картины легла книга Макса Портера под названием Grief Is the Thing with Feathers, что можно перевести как «Горе — это сущность с перьями». Произведение было опубликовано в 2015 году, снискав всеобщее признание и массу литературных наград. Это повесть, в которой сочетаются проза, поэзия и театральность. Книга была переведена более чем на 36 языков и издана почти в 30 странах, став международным бестселлером.

Режиссером и автором сценария экранизации выступает Дилан Саузерн. Премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» ранее в это году. Также картина была показана на 75-ом Берлинском кинофестивале и Лондонском кинофестивале.