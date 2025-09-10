«Супруги Роуз»: Рецензия Киноафиши

Тео (Бенедикт Камбербэтч) и Айви (Оливия Колман) — благополучная семейная пара, воспитывающая двоих детей. Он — успешный архитектор, она — одаренный шеф-повар и владелица небольшого кафе. Когда Тео теряет работу из-за того, что здание по его проекту рухнуло, и вынужденно становится домохозяином, а карьера Айви, напротив, стремительно взлетает, между супругами возникает разлад, который с каждым годом усугубляется все больше. Зависть, уязвленное эго и подавленные амбиции медленно, но верно превращают любящих людей в заклятых врагов.

В режиссерском кресле «Супругов Роуз» — Джей Роуч, прославившийся комедией «Знакомство с родителями» и серией фильмов про Остина Пауэрса. В этот раз режиссер взялся за переосмысление черной комедии Дэнни ДеВито 1989 года «Война супругов Роуз». Адаптировал историю двукратный номинант на сценарный «Оскар» Тони МакНамара («Фаворитка», «Бедные-несчастные»). Удалось ли создателям повторить успех оригинала и предложить новый взгляд на проблему супружества?

В отличие от версии де Вито, в новых «Супругах Роуз» формальным поводом для разногласий становится смена гендерных ролей. Тео, который тяжело переживает свой провал, с каждым годом все больше завидует Айви, чей маленький ресторанчик разрастается до целой сети. Айви, посвящая работе все свободное время, с горечью отмечает, что дети отдаляются от нее.

Несмотря на трудности, супруги, кажется, искренне любят друга и долгое время пытаются выбраться из той ямы, в которую их загнала рутина. Айви, желая поддержать мужа, спонсирует строительство дома его мечты — именно он ближе к концу станет главным яблоком раздора. Пара летает на совместный отдых (который ожидаемо оборачивается катастрофой), ходит к психологу (где высказывает накопившиеся обиды) и изо всех сил старается сохранить семью — прежде всего чтобы не травмировать детей (которые новость о грядущем разводе воспринимают с облегчением). Тем сложнее поверить в то, что в какой-то момент эти интеллигентные и милые люди будут готовы буквально убить друг друга.

Помимо блестящего актерского дуэта, неоспоримый плюс фильма — его тонкий британский юмор, умело играющий на стереотипах. Сдержанные англичане Тео и Айви, привыкшие контролировать эмоции, противопоставлены своим взбалмошным американским друзьям. Так, например, у каждого американца (хоть они и отрицательно относятся к насилию) есть собственный пистолет.

Пожалуй, основной недостаток фильма — его жанровая неоднородность. Несмотря на остроумные словесные перепалки героев и забавные неловкие ситуации, в которые они то и дело попадают, первая половина фильма напоминает скорее драму в духе «Истории о супружестве» или «Сцен из супружеской жизни», где зритель наблюдает за тем, как от страсти и взаимопонимания супруги постепенно приходят к неприязни и усталости друг от друга.

Самая интересная (и та самая «черная») часть комедии начинается лишь за полчаса до финала, когда на ужине с друзьями раздраженная Айви наконец дает волю эмоциям, высказывая окружающим все, что она думает. Подобно тому, как женщина в гневе ломает огромный торт в виде дома, окончательно рушится и семейная жизнь героев. С этого момента начинается обещанная «война супругов Роуз» — с мелкими (и крупными) пакостями, попытками очернить друг друга в глазах окружающих, грызней за дом и даже покушением на убийство.

«Супруги Роуз» — блестяще сыгранный, но крайне неровный фильм. Он начинается как ироничная психологическая драма, а заканчивается увлекательной черной комедией, которой катастрофически не хватает хронометража и размаха.