Супруги Роуз - дублированный трейлер
Супруги Роуз. Дублированный трейлер

Супруги Роуз. Дублированный трейлер

Дата публикации: 1 сентября 2025
Супруги Роуз – Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео — лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.
7.1 Супруги Роуз
Супруги Роуз комедия, драма, 2025, Великобритания / США
