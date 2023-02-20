Сериал «Внешние отмели» продлен на четвертый сезон

Анонс продолжения состоялся всего за несколько дней до премьеры третьего сезона.

Netflix объявил о продлении подросткового приключенческого сериала «Внешние отмели» на четвертый сезон. Анонс был сделан в субботу на фанатском мероприятии Poguelandia, прошедшем в городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Во время праздничного вечера на сцене неожиданно появились Чейз Стоукс («Очень странные дела»), Мэдлин Клайн («Древние»), Мэдисон Бэйли («Мистер Мерседес»), Джонатан Дэвисс («Отомсти за меня»), Карлация Грант («Ординатор») и другие звезды сериала. Они обрадовали гостей мероприятия новостью о продлении «Внешних отмелей», а также показали девятиминутный отрывок из третьего сезона сериала, премьера которого состоится 23 февраля.

Шоураннеры проекта Джонас Пейт («Кровь и нефть»), Джош Пейт («Детектор лжи») и Шеннон Берк («Покинутая») также поблагодарили фанатов в своем совместном заявлении:

«Наблюдать за тем, как Poguelandia воплощается в жизнь, было по-настоящему захватывающим зрелищем. В будущем зрителей ждет еще больше приключений, «Внешние отмели» получат четвертый сезон. Мы благодарны Netflix, всем членам актерского состава и нашим замечательным фанатам, которые помогли сделать продление сериала возможным».

В рамках Poguelandia также состоялось выступление групп Khalid, Lil Baby, Elley Duhе, Surf Mesa и The Nude Party. Кроме того, все гости смогли посетить магазин серфинга, проспонсированный компанией American Eagle.