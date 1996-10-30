A.T. Слушай, я скажу тебе, где скипетр, если отпустишь детей.

Ferris На самом деле, я надеялся, что мы сможем снова поработать вместе. Как в старые добрые времена?

A.T. Я не из тех, кто сентиментален.

Ferris Уф, ты всё ещё считаешь меня злодеем, да?