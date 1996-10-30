Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Перекресток миров
5.6 Рейтинг IMDb: 5.3
Перекресток миров

Перекресток миров

Crossworlds 18+
О фильме

Вселенная состоит из миров в разных измерениях, которые пересекаются только в нескольких точках. Принцесса Лора из далекой Галактики и студент из Лос-Анжелеса Джо Тэлбот путешествуют по мирам в сопровождении наемника Эй-Ти. Где бы они не появились, им предстоит битва с предводителем армии смерти, который стремится завладеть артефактами перехода.

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1996
Премьера онлайн 1 апреля 2023
Премьера в мире 30 октября 1996
Дата выхода
8 января 1997 Великобритания
30 октября 1996 Венгрия
3 февраля 1997 США
MPAA PG-13
Производство Trimark Pictures
Другие названия
Crossworlds, A Passagem, Collision, Crossworlds - Dimension der Unendlichkeit, Crossworlds - Dimensioni incrociate, Crossworlds (Entre dos mundos), Den 7:e dimensionen, Dimensions paral.leles, La clé des mondes parallèles, Les rescapés, Na granicy światów, Światy równoległe, To stavrodromi ton kosmon, Végtelen világok, Το σταυροδρόμι των κόσμων, Кръстосани светове, Перекресток миров, Перехрестя світів
Режиссер
Кришна Рао
В ролях
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Джош Чарльз
Джош Чарльз
Стюарт Уилсон
Андреа Рот
Андреа Рот
Все актеры и съемочная группа
5.6
Цитаты
A.T. Слушай, я скажу тебе, где скипетр, если отпустишь детей.
Ferris На самом деле, я надеялся, что мы сможем снова поработать вместе. Как в старые добрые времена?
A.T. Я не из тех, кто сентиментален.
Ferris Уф, ты всё ещё считаешь меня злодеем, да?
A.T. Ты и твои военачальники уже захватили одно измерение. Вы уничтожили половину населения. Остальных превратили в рабов — я думаю, это уже квалифицируется.
Кадры из фильма
