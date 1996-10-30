Отзывы о фильме
Вселенная состоит из миров в разных измерениях, которые пересекаются только в нескольких точках. Принцесса Лора из далекой Галактики и студент из Лос-Анжелеса Джо Тэлбот путешествуют по мирам в сопровождении наемника Эй-Ти. Где бы они не появились, им предстоит битва с предводителем армии смерти, который стремится завладеть артефактами перехода.
|8 января 1997
|Великобритания
|30 октября 1996
|Венгрия
|3 февраля 1997
|США