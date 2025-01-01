Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Тени Москвы

Тени Москвы

Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Год выпуска 2025
Бюджет 30 000 000 RUR
Производство MTM Cinema
Другие названия
Moscow Shadows, Teni Moskvy, Тени Москвы
Режиссер
Валерий Переверзев
В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше